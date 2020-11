Quinta-feira com possibilidade de chuva no Estado

O clima com possibilidade de chuvas intensas permanece nesta quinta-feira (12), em Campo Grande e segue instável em todo o Mato Grosso do Sul.

A temperatura máxima na capital está estimada em 30°C, e a mínima pode atingir os 20°C durante a noite. Há risco de evento adverso em todo o Estado, como chuvas intensas e raios relacionado a formação das áreas de instabilidades.

Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o céu ficará nublado a encoberto com possibilidade de chuvas em todas as regiões do Estado. Possibilidade de chuvas intensas em todas as áreas neste dia. As temperaturas no MS poderão variar entre de 19 °C a 36 °C.

Confira no mapa o clima em toda região:

