Quinta-feira promete ser chuvosa em Mato Grosso do Sul

O mês de agosto deve se encerrar com chuvas ao longo desta quinta-feira (31) em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul, principalmente para Campo Grande, que pode ter pancadas já pela manhã.

As chuvas estão classificadas com intensidade fraca a moderada, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Localmente, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento.

Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Dourados, 18°C pela manhã e 25ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 26ºC.

No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 18°C e máxima de 26°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 19°C e 23°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 25°C e máxima de 33°C; Aquidauana terá variação entre 23°C e 32°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 24°C e atinge os 32°C.

No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 33°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 18°C pela manhã e 28°C de tarde.

