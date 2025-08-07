Menu
Quinta-feira promete tempo com sol e estável em meio a chegada de frio em MS

Temperaturas ainda devem ficar na faixa dos 26°C em Campo Grande e até 28°C nas demais regiões

07 agosto 2025 - 07h10
Calor segue predominante em Campo GrandeCalor segue predominante em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira (7) promete ter um dia estável e de sol para a população sul-mato-grossense, que já se prepara para receber a quinta onda de frio, que deve abaixar as temperaturas para 4°C durante o final de semana.

No entanto, a quinta ainda terá um calor para se aproveitar, já que as máximas em Campo Grande podem chegar a 26°C, enquanto em algumas regiões, será de 28°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Essa condição meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Porém não se descarta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades isoladas devido ao deslocamento de cavados.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 19-24°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-20°C e as máximas entre 21-28°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 14-18°C e máximas entre 25-32°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 24-26°C.

