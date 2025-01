Quinta-feira promete tempo quente e chuvas típicas de verão em MS

O clima de Mato Grosso do Sul continua seguindo o mesmo roteiro: sol em maior parte do dia e em determinados momentos, chuvas intensas e rápidas, típicas de verão. Nesta quinta-feira (30), a promessa é que o tempo permaneça quente como no decorrer dos últimos dias.

Essa situação meteorológica ocorre devido às condições típicas de verão, como o aquecimento diurno aliado a alta umidade, além do deslocamento de cavados, segundo aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

São esperados acumulados significativos de chuva, com valores que podem ultrapassar os 30 mm/24h, principalmente nas regiões centro-sul e metade leste do estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 27-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-28°C e máximas entre 31-38°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também