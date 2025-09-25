Menu
Clima

Quinta-feira promete ter temperaturas acima dos 30°C em MS

Ainda pela manhã, clima deve ficar ameno, mas a tarde o calor retorna

25 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Sol apareceu entre nuvens na CapitalSol apareceu entre nuvens na Capital   (Luiz Vinicius)

Após a passagem da frente fria, a quinta-feira (25) promete ter dois períodos diferentes, tendo a manhã ainda com um clima mais ameno e fresco, enquanto a tarde, a tendência é esquentar com o calor retornado gradativamente em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, mas em algumas regiões, poderão ter temperaturas superando a casa dos 30°C.

No entanto, há também a expectativa por mais pancadas de chuvas para as regiões norte e nordeste do estado.

Estão previstas mínimas entre 9-15°C e máximas entre 22-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-21°C e máximas entre 30-34°C. 

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 14-21°C e máximas entre 28-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 26-30°C.

