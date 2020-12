Quinta-feira será com tempo nublado e chuva em MS

De acordo com a meteorologia, esta quinta-feira (3) será de céu com bastante nebulosidade, com grande probabilidade de chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), chuvas mais significativas e volumosas devem acontecer no centro-sul do Estado. Com isso, é recomendado atenção as condições de tempo adversos, como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo.

A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 50% a 90% ao longo do dia. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22 °C a 36 °C e na capital variação está estimada em 23 °C a 31 °C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou aviso de perigo potencial das 5h às 22h desta quinta-feira com chuvas até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

