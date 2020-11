Quinta-feira será de muito calor; temperaturas podem chegar a 41°C

Com poucas nuvens, sol e muito calor, o tempo continua aberto em todo o Estado nesta quinta-feira (26). Previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é de temperaturas elevadas e a umidade do ar baixa, sem possibilidade de chuva.

Na Capital o dia será parcialmente nublado, com mínima de 25°C e máxima de 34°C. Para o Estado a mínima registrada é de 23°C, e a máxima pode chegar aos 41°C, com vento fraco em todas as regiões.

Cemtec estima a umidade relativa do ar entre 35% a 80% ao longo do dia, já considerado estado de observação à saúde pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Por isso, a orientação é de ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações.

De acordo com Cemtec, não deve chover nas próximas duas semanas. Segundo a previsão, as chuvas só devem retornar ao Estado no início de dezembro.

