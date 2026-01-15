Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Clima

Quinta-feira tem calor de 36°C e possibilidade de temporal para MS

Temperaturas sobem principalmente no interior do Estado, mas chuvas também são esperadas

15 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu azul em Campo GrandeCéu azul em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira em Mato Grosso do Sul será de sol em boa parte do dia, mas acompanhada de temporais em determinados períodos nesta quinta-feira, dia 15.

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse é um padrão típico da estação do verão, favorecidas pelo aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 29°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Clima segue bastante instável em Campo Grande
Clima
Nas últimas horas, Campo Grande teve ventania de 87 km/h
Fenômeno deve ser visto mais vezes no estado, segundo especialista
Clima
Nuvem funil é causada por calor extremo e deve ser comum neste verão, alerta meteorologista
Foto: Reprodução
Clima
Vídeo: Leitores registram formação de possível 'mini tornado' na Capital
Foto: Reprodução
Clima
Mesmo com La Niña, 2025 entra para ranking dos anos mais quentes
O monitoramento indica que as chuvas seguem distribuídas de forma irregular
Clima
Chuvas atingem municípios de MS e elevam acumulados nas últimas 24 horas
Tempo instável permanece em Campo Grande
Clima
Tempestade e ventania não estão descartadas para essa quarta-feira em MS
Instabilidade no tempo em Campo Grande
Clima
Instabilidade permanece e meteorologia não descarta chuva em MS nesta terça
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas seguem presentes e mantém instabilidade em MS nesta segunda-feira
Foto: Divulgação
Clima
Vídeo: Chuva na Capital marca passagem de ciclone extratropical em Mato Grosso do Sul
Foto: Sarah Chaves
Clima
Chuva e calor predominam neste domingo

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande