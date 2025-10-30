Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Quinta-feira tem tempo instável e clima ameno em Mato Grosso do Sul

Risco de chuva permanece e friozinho pela manhã é sentido em várias cidades

30 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande amanheceu nubladoCéu de Campo Grande amanheceu nublado   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira, dia 30 de outubro, começou gelada em muitas cidades de Mato Grosso do Sul, em razão da atuação de uma frente fria. O clima mais ameno deverá permanecer e ainda há risco de chuva em decorrência da instabilidade.

O clima ficará mais fechado, com poucas aberturas de sol e variação de nebulosidade, podendo ter chuvas a qualquer momento do dia. Tudo isso é decorrente do avanço dessa frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 21-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 18-22°C e máxima entre 22-28°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas de até 26°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em Campo Grande, céu nublado e com direito a neblina
Clima
Cidade de MS amanhece com 13°C durante chegada de frente fria
Tempo volta a amanhecer nublado
Clima
Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas
Frio de outubro bate recorde em décadas
Clima
Campo Grande encerra outubro com a menor temperatura do mês em seis anos
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Tempo segue instável e com chances de chuva nesta terça-feira em MS
CMPI do INSS
Clima
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência
Céu nublado indica chuva
Clima
Segunda-feira promete ter mais chuva e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Chuva deve aparecer com frequência em MS
Clima
Frente fria traz chuva para Mato Grosso do Sul neste domingo
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Vem chuva aí? Sábado pode ter mudança no clima em várias regiões de MS
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Clima
Alerta de tempestades em MS: Energisa reforça cuidados com eletricidade
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
Sexta-feira promete calor de 41°C e umidade de 15% em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Preso por matar garota de programa no Colúmbia, era procurado por feminicídio em MT
Mulher estava com diversos ferimentos
Polícia
Mulher assassinada no Jardim Colúmbia foi atingida por 11 facadas e deixa 5 filhos