Quinta-feira terá sol, mas também chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul

O clima em Mato Grosso do Sul pode voltar a ficar instável ao longo desta quinta-feira, dia 11, isso porque o sol aparece mais uma vez, no entanto, as chuvas também podem marcar presença.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente na metade sul do estado, mas há condições favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva. Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), durante a tarde e a noite de quinta-feira, e ao longo da sexta-feira, dia 12, o intenso transporte de umidade, associado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e à passagem de cavados, deve favorecer a formação de instabilidades.

Nesses períodos, há possibilidade de chuva e de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 28°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

