Rajadas de vento atingiram 88 km/h em Campo Grande durante temporal

As rajadas de vento em Campo Grande, durante o temporal que perdurou por cerca de 2h, na manhã desta quarta-feira, dia 5, atingiu a marca de 88,9 km/h. O registro foi divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A capital sul-mato-grossense só perdeu para o município de Amambai, que registrou 102,6 km/h. Na lista ainda estão Bandeirantes com 83,5 km/h e Angélica com 83,2 km/h.

E se tratando de chuva, Angélica, inclusive, é quem deteve o maior acúmulo de água durante o temporal: 119,6 milímetros, bem a frente de Ivinhema, por exemplo, que teve 91,2 milímetros.

Apesar de duas horas de temporal, Campo Grande registrou cerca de 23,8 milímetro de chuva, mas suficiente para provocar alagamentos em vários pontos da cidade, como na Avenida Ministro João Arinos.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade que começou nesta quarta-feira, mas seguirá vigente até o final da manhã de quinta-feira, dia 6.

