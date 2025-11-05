Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Rajadas de vento atingiram 88 km/h em Campo Grande durante temporal

Já a cidade de Amambai registrou 102 km/h; Angélica teve 119 milímetros de chuva em poucas horas

05 novembro 2025 - 16h54Luiz Vinicius
Ventos vieram com intensidade forte no temporalVentos vieram com intensidade forte no temporal   (Reprodução/Instagram/@passeandoemcampogrande)

As rajadas de vento em Campo Grande, durante o temporal que perdurou por cerca de 2h, na manhã desta quarta-feira, dia 5, atingiu a marca de 88,9 km/h. O registro foi divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A capital sul-mato-grossense só perdeu para o município de Amambai, que registrou 102,6 km/h. Na lista ainda estão Bandeirantes com 83,5 km/h e Angélica com 83,2 km/h.

E se tratando de chuva, Angélica, inclusive, é quem deteve o maior acúmulo de água durante o temporal: 119,6 milímetros, bem a frente de Ivinhema, por exemplo, que teve 91,2 milímetros.

Apesar de duas horas de temporal, Campo Grande registrou cerca de 23,8 milímetro de chuva, mas suficiente para provocar alagamentos em vários pontos da cidade, como na Avenida Ministro João Arinos.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestade que começou nesta quarta-feira, mas seguirá vigente até o final da manhã de quinta-feira, dia 6.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Situação deixou motoristas apreensivos na rodovia
Cidade
VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas
Chuva chegou de surpresa na cidade
Clima
VÍDEO: Chuva repentina surpreende campo-grandenses e cidade tem alerta de tempestade
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Calor se mantém firme e máximas podem ser de 35°C em MS nesta quarta-feira
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Mesmo com calor de 38°C, MS mantém alerta de chuva para essa terça-feira
Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão
Clima
Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão
Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Clima
Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Após temporais, MS vive expectativa de mais chuva nesta segunda-feira
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Dia de Finados será quente e com pancadas de chuvas isoladas em MS
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Clima
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Clima
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande