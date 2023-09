RECORDE: Termômetro em Corumbá marca 50ºC

A semana começou quente em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, como tem sido nas últimas semanas, mas o município de Corumbá, distante aproximadamente 432 quilômetros de Campo Grande bateu recorde na temperatura, com os termômetros marcando 50ºC.

O registro chegou para a equipe de reportagem, através de uma imagem do termômetro localizado em frente ao Complexo Poliesportivo José De Souza Damy, no bairro Cristo Redentor. Essa é a maior temperatura já registrada este ano em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Inmet, no fim de semana, outros municípios do interior do Estado também ultrapassaram os 40ºC. As maiores temperaturas registradas no sábado foram em Água Clara, com 42,2°C, e Porto Murtinho, com 42°C. Três Lagoas registrou 41,5°C, enquanto Paranaíba chegou a 41,2°C e Coxim marcou 40,4°C. Ainda durante esta semana, as temperaturas podem subir.

Para Campo Grande, já na segunda-feira (25) as temperaturas podem atingir máxima de 37°C, com mínima de 25°C. Na terça-feira o calor pode ser ainda maior, chegando à máxima de 39°C, com mínima de 26°C. Enquanto isso, Porto Murtinho pode registrar novo recorde. A previsão para este domingo (24) é de temperatura máxima de 42°C.

Mesmo com o alerta de calor extremo, pancadas de chuva devem atingir o Estado ainda esta semana. Cabe ressaltar que, a intensidade do calor acende o alerta para os cuidados com a saúde, como manter a hidratação, utilizar protetor solar e evitar se exercitar nos horários que geralmente são mais quentes.



Deixe seu Comentário

Leia Também