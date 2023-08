Região sul de MS pode ser atingida por tempestade nesta quarta-feira

Mesmo em meio ao calor extremo e tempo seco, a meteorologia mantém ativo um alerta para possível tempestade entre essa quarta-feira (9) e o início de quinta-feira (10) na região sul de Mato Grosso do Sul, englobando ao menos 20 cidades.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) explica que há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetro por hora, mas que pode aumentar até 50 milímetros no final do dia. Além disso, ventos intensos de até 60 km/h podem atingir os municípios.

As cidades em alerta são: Amambai, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Na contramão da previsão meteorológica, as outras regiões seguem sendo castigadas pela baixa umidade relativa do ar e o tempo seco. Campo Grande, por exemplo, não deve ter chuvas pelas próximas duas semanas.

Enquanto o Inmet prevê chuva para a região sul, as demais localidades terão sol forte, alguns ventos intensos, mas com temperaturas podendo chegar até 35°C durante essa quarta-feira, sem qualquer perspectiva de mudança climática ao longo do dia.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também