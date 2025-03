Reprise! Tarde Ã© novamente marcada por chuva na Capital, desta vez mais calma

Mais uma vez, a tarde do campo-grandense está sendo marcada por chuva na Capital, mas desta vez, nesta terça-feira (18), ela chegou mais calma e com menos intensidade que a tempestade registrada em algumas regiões no dia anterior.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a chuva já era esperada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, já que havia a possibilidade do aumento de nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada.

Ainda de acordo com a previsão, as máximas podem ficar entre 30 e 34°C em Campo Grande, e a chuva traz a esperança de temperaturas amenas e uma “trégua” no calorão que assola a Capital sul-mato-grossense.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também