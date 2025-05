Rio Brilhante chega a 0°C e se torna a cidade mais fria da madrugada em MS

Rio Brilhante foi a cidade mais fria dessa madrugada (30) em Mato Grosso do Sul, chegando a temperatura de 0 graus, conforme divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



Amambai, Iguatemi e Maracaju tiveram temperatura abaixo de 2°C. Outras 19 cidades não chegaram a 5°C, apesar de fria, Campo Grande registrou 6,2°C, ficando longe das menores temperaturas.



Essa frente fria é considerada a mais forte do ano até o momento, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Campo Grande está entre as oito capitais que terão as menores temperaturas neste fim de semana.



O mais provável é que os recordes de menor temperatura tenham ocorrido na madrugada ou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (30) ou do sábado (31).





