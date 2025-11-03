Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h

Mato Grosso do Sul viveu momentos de tensão neste final de semana com a mudança climática, que trouxe chuvas intensas, temporais, vendavais e até queda de granizo em algumas cidades, principalmente da região centro-sul.

A cidade de Rio Brilhante foi quem mais recebeu chuva durante os dois dias, com índices de 74,8 milímetros, bem a frente da segunda cidade - Nova Alvorada do Sul teve 57,8 milímetros de chuva.

Campo Grande, por mais que tenha sofrido com a chuva durante o feriado de Finados, recebeu cerca de 27,8 milímetros de chuva, mas que serviu para alagar diversos pontos da cidade e causar prejuízos e danos. O temporal veio acompanhado principalmente das rajadas de vento.

Falando em vento, a velocidade deles na capital sul-mato-grossense foi de 54 km/h durante o temporal, que provocou queda de árvores, destruição de estabelecimentos e outras situações pontuais, como queda de energia em vários bairros.

Mas o principal destaque é Fátima do Sul, que teve ventos de 139 km/h, entrando em situação de alerta. Santa Rita do Pardo também foi atingida com mais intensidade, onde os ventos chegaram a 84 km/h.

A expectativa é que segunda-feira, dia 3, tenha mais episódios de chuva. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação associada ao intenso transporte de calor e umidade, em combinação com a atuação de áreas de baixa pressão.

Além disso, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria oceânica favorecem a formação e organização de instabilidades.

