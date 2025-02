Rio de Janeiro atinge nível "Calor 4" pela primeira vez

O município do Rio de Janeiro atingiu o nível Calor 4 às 12h35 (horário de Brasília) desta segunda-feira (17), indicando temperaturas entre 40°C e 44°C, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a alta temperatura é resultado de um sistema de alta pressão no oceano, que tem intensificado o calor na capital fluminense.

Para esta segunda-feira, a previsão é de máxima de 42°C, com índice de calor superior aos 40°C. As condições devem persistir até sexta-feira (21), mantendo a cidade sob temperaturas extremas ao longo da semana.

O Calor 4 é um dos níveis mais críticos na escala de monitoramento térmico da cidade. Diante desse cenário, as autoridades recomendam que a população siga as orientações de saúde e segurança divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura do Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

Estudos apontam que temperaturas elevadas como as registradas podem ter impactos graves na saúde pública. Quando a temperatura ultrapassa os 40°C por mais de quatro horas, há um aumento de 50% na mortalidade por doenças como hipertensão, diabetes e insuficiência renal entre idosos.

No caso de um agravamento para o nível 5, com temperatura igual ou superior a 44°C por pelo menos duas horas, os riscos para a população se tornam ainda maiores.

As autoridades alertam para a necessidade de hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de pico, e redobrar os cuidados com idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

