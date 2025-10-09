Risco de chuva se mantém em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Mato Grosso do Sul caminha para ter mais um dia ameno, mesclado com períodos de sol e com grandes possibilidades de chuva ao longo desta quinta-feira (9).

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mantendo a previsão inicial, relata o indicativo de tempo mais firme e a variação da nebulosidade em grande parte do estado.

Mas haverá risco de chuva, principalmente nas regiões norte, bolsão e sul do estado - Campo Grande está no radar também.

Estão previstas mínimas entre 11-15°C e máximas entre 22-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 16-20°C e máxima entre 25-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-23°C e máximas entre 25-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 31°C.

