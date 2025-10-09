Menu
Risco de chuva se mantém em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Estado deve alternar entre um clima ameno e períodos de sol ao longo do dia

09 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo GrandeCéu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul caminha para ter mais um dia ameno, mesclado com períodos de sol e com grandes possibilidades de chuva ao longo desta quinta-feira (9).

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mantendo a previsão inicial, relata o indicativo de tempo mais firme e a variação da nebulosidade em grande parte do estado.

Mas haverá risco de chuva, principalmente nas regiões norte, bolsão e sul do estado - Campo Grande está no radar também.

Estão previstas mínimas entre 11-15°C e máximas entre 22-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 16-20°C e máxima entre 25-32°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-23°C e máximas entre 25-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 31°C.

