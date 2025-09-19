Risco de tempestades faz Energisa montar plano de contingência e orientar consumidores em MS

O risco de tempestades com rajadas intensas de vento e a mudança no tempo prevista para o domingo e a segunda-feira, dias 21 e 22 de setembro, em Mato Grosso do Sul, obrigou a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, a montar um plano de contingência e orientar os consumidores sobre as questões de segurança.

Sistemas meteorológicos como Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) e NetClima indicam a possibilidade de tempestades atingir todo o estado sul-mato-grossense. Nisso, a atuação de uma frente fria deverá derrubar as temperaturas para apenas um dígito.

Diante desse cenário, a Energisa montou um plano de contingência que deverá contar várias equipes espalhadas de forma estratégica nas primeiras regiões de Mato Grosso do Sul, agilizando o atendimento necessário.

Como há risco de ventania, a rede foi forçada e conta com tecnologias que permitem o religamento e isolamento de trechos, agilizando o retorno do fornecimento de energia antes mesmo da conclusão dos serviços. A combinação das chuvas com os fortes ventos e descargas atmosféricas são fatores de risco para a rede elétrica.

Nesse ponto de rede elétrica, a Energisa também orienta os sul-mato-grossenses sobre possíveis acidentes. Renata Rodrigues de Paula, coordenadora de segurança da concessionária, reforça a adoção de providências, como evitar objetos soltos na frente de casa ou no quintal, pois eles podem ser arremessados pelo vento e atingir a rede elétrica, provocando descargas e falta de energia.

"Alguns eletrodomésticos são mais sensíveis, como computadores e televisores. Então, a orientação é desligar da tomada quando começar uma chuva muito forte. Resguardar os equipamentos com uso de dispositivos de proteção de surtos (DPSs), também é uma forma de prevenir danos elétricos".

Outra medida de proteção importante para o período chuvoso é tirar os eletrodomésticos de perto das janelas e portas ou deixá-las bem fechadas ao menor sinal de chuva.

Confira outras dicas repassadas pela Energisa:

Evite usar chuveiro elétrico durante tempestades, pois há risco de choque em caso de raios na rede elétrica;

Evite contato direto com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;

Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece proteção contra raios;

Durante uma tempestade, evite utilizar celular enquanto estiver carregando;

Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;

Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;

Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

