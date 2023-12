Ruas da Capital ficam alagadas após forte chuva nesta quarta-feira; Veja

Mais um dia de chuva em Campo Grande. Um forte temporal atingiu a Capital no início da tarde desta quarta-feira (20), deixando várias ruas alagadas.

Segundo registros enviados por leitores do JD1, após a forte chuva a Rua do Livramento com a Pelotas, no bairro Coronel Antonino, ficaram completamente alagadas.

Na região do Jardim Seminário, foi registrada uma forte passagem de vento. Veja:



Alerta

A meteorologia emitiu alerta de chuva intensa para todos os municípios de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de volume de chuva de até 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem alcançar os 60 km/hr.

Somente para Campo Grande é esperado um volume de até 20 milímetros. Para Dourados, maior cidade do interior do Estado, são 15 milímetros de volume esperados.

Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas em todo caso a orientação é evitar estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, e também evitar o uso de aparelhos ligados à tomada.

