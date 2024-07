Sabadão será com muito sol e calor em Mato Grosso do Sul

O tempo deve ficar firme em todo o Mato Grosso do Sul durante este sábado (20). Apesar do sol, algumas nuvens devem aparecer ao longo do dia. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo quente e seco no Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas seguem acima da média e estáveis, aliadas a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Os termômetros em Campo Grande marcam 16°C inicialmente e chegam aos 29°C ao longo deste sábado.

Em Dourados, a mínima é de 14°C e a máxima de 28°C. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 14°C e atingem 24°C e 27°C, respectivamente, no período da tarde.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 15°C e máxima de 30°C, já Três Lagoas registra variação entre 16°C e 29°C. Em Coxim, na região norte, a mínima é de 15°C e a máxima de 32°C, enquanto Camapuã varia entre 17°C e 31°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá registram máximas de 33°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 18°C e 22°C. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, a mínima é de 19°C e a máxima de 32°C.

