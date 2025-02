Sabadão será de sol e calor, mas com pancadas de chuva em MS

Este sábado (15), promete ser de céu aberto em Campo Grande e a previsão para Mato Grosso do Sul também indica tempo com sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão em elevação, com índices que podem ficar acima da média histórica. Na cidade de Porto Murtinho a máxima pode atingir 38ºC no dia de hoje.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), também são esperados índices baixos de umidade relativa do ar, entre 20 a 40%. Situação meteorológica que ocorre devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, provocando uma intensa bolha de calor no norte da Argentina, sobre o Paraguai e na região Pantaneira.

Ainda conforme a meteorologia, em razão do aquecimento diurno podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas típicas de verão. De forma pontual, há possibilidade para chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Podem ocorrer rajadas de 40 a 60 km/h.

Para a Capital, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura máxima de 33ºC. Em Aral Moreira, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina e Bataguassu, a máxima será de 32ºC, em Paranaíba, Chapadão do Sul, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Ponta Porã e Dourados 33ºC, em Três Lagoas 34ºC, em Água Clara e Aquidauana 35ºC, em Corumbá e Porto Murtinho 38ºC.

