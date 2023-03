SabadÃ£o tem previsÃ£o de chuva e tempestades isoladas em MS

Mantendo a previsão do restante da semana, o sábado (4) tem previsão de instabilidade com chuvas e tempestades com ventos fortes inesperados, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante à tarde e à noite em Campo Grande. Espera-se mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Em Ponta Porã, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana terão mínimas em torno de 24°C e máxima de 33°C. No Norte e na região do Bolsão, são aguardadas mínimas de 22°C e máximas de 32°C.

Confira no mapa:

