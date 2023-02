Sábado amanhece friozinho e frente fria provoca mais chuva em MS

Campo Grande iniciou o sábado (18) com temperaturas amenas, tempo bastante nublado e uma expectativa de receber chuva nas próximas horas no primeiro dia quase oficial de Carnaval.

A frente fria atuante em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul é responsável pela mudança climática que começou ainda na quinta-feira (16) e se estende pelos próximos dias.

Logo nas primeiras horas da manhã, os termômetros apontavam 18°C na Capital e com uma sensação ainda mais baixa devido aos ventos intensos.

As temperaturas no interior do estado também sofreram queda significativa, principalmente na região sul. A mínima ficou estacionada na casa dos 18°C e a máxima não deve passar dos 25°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é que o final de semana seja de friozinho e muita chuva.

A frente fria deve atuar, pelo menos, até a quarta-feira de cinzas, quando começa a se dissipar e as temperaturas voltam a subir em todo o estado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também