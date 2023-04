Sábado amanhece nublado e com neblina, mas dia deve ser quente na Capital

O dia amanheceu nublado e com uma forte neblina encobrindo Campo Grande neste sábado (15), porém, apesar de ter demorado, o sol voltou a ‘dar as caras’. A previsão indica que por conta do avanço de uma frente fria, o tempo se mantenha instável, com indicativos de chuvas em algumas áreas de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada seguem em todo o Estado durante o dia e podem ficar mais intensas em algumas regiões como Centro-sul e Leste, seguidas de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na região Norte, Coxim e Camapuã tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 30°C. No Pantanal, Aquidauana atinge a máxima de 30°C. Porto Murtinho terá mínima de 21°C e máxima de 28°C, Campo Grande e Dourados também estarão em torno dessas temperaturas.

No Sul do Estado, onde as temperaturas serão as menores do Estado, Ponta Porã terá mínima de 21°C e máxima de 26°C. No Leste, Anaurilândia registra 22°C e máxima de 29°C. No Bolsão, Paranaíba fica com 21°C de mínima e 30°C de máxima; Três Lagoas com 22°C de mínima e 31°C de máxima.

Confira no mapa:

