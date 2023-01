Sábado amanhece nublado indicando mais chuva em MS

O sábado (14) amanheceu nublado na Capital indicando mais chuvas que deve continuar em grande parte de Mato Grosso do Sul, a previsão ainda aponta possibilidades de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-sul e oeste.

Em Campo Grande, os termômetros variam de 22°C a 28°C, com chances de pancadas de chuvas a qualquer momento. No Sul do Estado, é esperada temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C em Ponta Porã e Iguatemi.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essa é uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade, com isso, as chuvas e tempestades tendem a ocorrer, preferencialmente, no período da tarde por conta do aquecimento diurno.

Confira no mapa a previsão para algumas cidades do estado:

