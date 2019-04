Sábado começa com céu parcialmente nublado

Saiba Mais Clima Sexta-feira será de céu aberto e ensolarado em todo o estado

O sábado (13) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec) pode chover em cidades do noroeste, norte e nordeste. As demais áreas seguirão com céu parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 35% a 95% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19°C a 36°C.

Em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima de 29°C, enquanto Dourados e Três Lagoas terão mínima de 20°C e máxima de 31°C. Ponta Porã tem a menor temperatura com 19°C podendo chegar aos 30°C. Faz calor em Corumbá com a temperatura máxima chegando aos 31°C.





