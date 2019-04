Sábado começa com neblina em Campo Grande

O fim de semana começou com garoa, neblina e temperatura amena em todas as cidades de Mato Grosso do Sul. Uma chuva forte atingiu a capital, na noite de sexta-feira (5), e para esse sábado (6) a máxima chega a 24°C em Campo Grande, e a meteorologia promete mais chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima fica em 18°C, e o dia será nublado, com pancadas de chuva isoladas.

Ainda segundo a meteorologia, chove em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, com pancadas isoladas e fortes no centro, norte e leste, onde estão localizadas as cidades de Coxim, São Gabriel, Campo Grande, Chapadão do Sul, Nova Andradina, e Três Lagoas.

As temperaturas no estado ficam entre 15°C a mínima e a máxima de 32°C, uma diferença de 17°C entre a máxima e a mínima. Os ventos terão de rajadas fracas e moderadas.

