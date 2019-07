Sábado de sol em Campo Grande

A previsão do tempo para este sábado (20) é de céu claro com névoa seca em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade também de ventania moderada no decorrer do dia. No interior de Mato Grosso do Sul, a previsão aponta céu parcialmente nublado a claro, na região sul. Nas demais áreas, céu claro com névoa seca.

A temperatura em Campo Grande pode ter mínima de 17°C e máxima de 31ºC. No interior, a mínima pode registrar 12ºC e máxima 33ºC.

