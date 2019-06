Sábado de sol entre nuvens

A previsão para este sábado (22) é tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Os termômetros devem registrar temperaturas de 14ºC a 34ºC. A umidade relativa do ar terá mínima de 25% e máxima de 85%. A intensidade dos ventos será fraca a moderada com rajadas.

Em Campo Grande a mínima deve registrar 17ºC e a máxima 31ºC.

