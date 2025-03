SÃ¡bado deve registrar temperatura de atÃ© 32Â°C com possibilidade de chuva

Durante esse fim de semana, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul prevê elevação de temperaturas, com valores acima da média histórica e que podem atingir 36-39°C, com sábado (1°) de muito sol e variação de nebulosidade.

Devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

Por outro lado, o aquecimento diurno, aliado a convergência de umidade e deslocamento de cavados, favorece o aumento da nebulosidade, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho.

De forma pontual, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior destaque nas regiões norte e noroeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, mínimas entre 23°C e máximas entre 32°C. Os ventos atuam do quadrante leste

(leste/nordeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também