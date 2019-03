Sábado é de céu ensolarado e pancadas de chuvas na parte da tarde

O dia amanheceu com céu claro e o predomínio do sol permanece ao longo do dia, podendo chover somente na parte da tarde. No estado, as regiões norte e nordeste a previsão segue a mesma com tempo instável e pancada de chuva com trovoadas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas voltam subir ao longo dos dias e o calor volta a aparecer. O clima vai melhorando aos poucos e no estado para hoje (2), a mínima é 18ºC e máxima 35ºC. Já em Campo Grande fica na casa dos 22ºC a 32ºC.

