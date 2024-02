Sábado em MS deve ser de calor, mas pancadas de chuva podem aparecer

O primeiro sábado (2) de fevereiro chegou, e segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), ele deverá ser marcado por sol, com variação na nebulosidade e pancadas de chuva típicas do verão.

Apesar do clima propenso para se aproveitar o calorão em uma piscina, o órgão alerta para a possibilidade de, pontualmente, ocorrerem chuvas intensas e tempestades, que devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas regiões sul e leste sul-mato-grossenses, se espera mínimas entre 22-24°C e máximas de até 36°C. No bolsão e norte do Estado, estão previstas mínimas de entre 21-23°C e máximas de até 33°C.

As regiões pantaneira e sudoeste devem ter mínimas entre 24-26°C e máximas de até 38°C. Na Capital, deve-se esperar mínimas entre 22-24°C e máximas de até 34°C.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também