Sábado pode ter chuva, mas calor se mantém com máximas de 34°C em MS

O final de semana começa com instabilidade no tempo e a grande possibilidade de chuvas ao longo deste sábado (28), por exemplo, em Mato Grosso do Sul. No entanto, o calor segue bastante ativo em diversas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em relação as chuvas, a previsão indica tempestades acompanhadas de rajadas de vento e, pontualmente, quedas de granizo

Campo Grande tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Em Dourados, os termômetros marcam inicialmente 22°C e atingem 33°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem máximas de 31°C, enquanto as mínimas são de 21°C e 22°C, respectivamente. No Leste, Anaurilândia apresenta variação entre 23°C e 32°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 23°C e máxima de 34°C, enquanto as temperaturas variam entre 22°C e 34°C em Paranaíba. No Norte, Coxim e Camapuã iniciam o dia aos 24°C e podem atingir 34°C e 33°C, respectivamente.

As temperaturas mais altas deste sábado devem ocorrer nas regiões do Pantanal e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. As mínimas previstas nestes municípios são de 27°C em Corumbá e Porto Murtinho e 25°C em Aquidauana. Os três municípios devem atingir, ao longo do dia, os 35°C.

