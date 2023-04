Sábado promete ser de tempo seco e calor em MS

O sábado (28) promete der de tempo seco e calor em Mato Grosso do Sul. Na Capital, a máxima deve ficar na casa dos 29°C, enquanto a mínima pode chegar aos 19°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o tempo mais firme é consequência da alta pressão atmosférica, que favorece o tempo quente e seco.

Em Dourados, a mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 28°C. Em Ponta Porã, mínima de 17°C e máxima de 27°C; em Iguatemi, mínima de 16°C e a máxima chega a 27°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas começa o dia com mínima de 18ºC e a máxima atinge os 29ºC.

As maiores temperaturas serão nas regiões Sudoeste, Pantanal e Norte de Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho terá mínima de 21ºC, Aquidauana com 19ºC, Corumbá com 23ºC e Coxim 21°C. As máximas nessas cidades atingem 32ºC.

