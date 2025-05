Sábado promete tempo estável e céu ensolarado

Com temperatura amena ao amanhecer, o sábado (3), promete clima estável com máxima de até 30°C em Campo Grande. A estabilidade também é prevista pra região Leste, Conesul e Grande Dourados no Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece baixos índices de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 25% e 45%, o que exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.



Em relação às temperaturas estão previstas mínimas entre 17-22°C e máximas entre 25-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também