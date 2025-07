Sábado segue com tempo frio e com umidade baixa em MS

A atuação da frente fria segue firme e reduziu drasticamente as temperaturas neste fim de semana. A exemplo disso, o sábado (19), promete iniciar com mínimas próximas a 5°C e não deve subir muito em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue estável com predomínio do sol e pouca variação de nebulosidade, mas o destaque é a atuação da massa de ar frio.

A região mais atingida continua sendo a região sul. Campo Grande, apesar do fenômeno, registra mínima de 12°C neste início de manhã e a máxima ficará em 25°C.

São previstas mínimas entre 5-7 °C e máximas variando de 17-24 °C. Pontualmente, os termômetros podem registrar valores inferiores a 6 °C.

Nas demais regiões, são esperadas temperaturas mínimas entre 7 -16 °C e temperaturas máximas que podem atingir até os 28°C.

