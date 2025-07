Sábado será de alta temperatura e baixa umidade em MS; hidrate-se

Devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, Mato Grosso do Sul passa por predomínio de sol neste fim de semana.

A umidade relativa do ar entre 15% a 30%, atrelada ao calor, inspira cuidados em todas as regiões do estado recomenda-se a adoção de medidas preventivas, como a umidificação de ambientes, a ingestão frequente de líquidos e a restrição da exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia.

A atenção deve ser redobrada quanto ao manejo do fogo e às atividades que possam gerar faíscas ou chamas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 30-33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-24°C e as máximas entre 33-35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15-20°C e máximas entre 29-34°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 19-21°C e máximas entre 30-32°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também