Clima

Sábado será de calor e baixa umidade em Campo Grande

Capital tem mínima de 20ºC e máxima de 32ºC

30 agosto 2025 - 07h35
Sol apareceu entre nuvens em Campo GrandeSol apareceu entre nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O sábado (30) promete ser de sol e calor em Campo Grande, com variação de nebulosidade ao longo do dia.

Conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável em grande parte do Estado, mas a umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos, entre 10% e 30%.

Esse cenário aumenta os riscos de problemas respiratórios e também de incêndios florestais. Outro fator que chama atenção são os ventos, que sopram do quadrante leste com velocidade média entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas ainda mais intensas em pontos isolados.

A a mínima na Capital será de 20°C e a máxima pode chegar a 32°C. A sensação de tempo seco deve predominar.

No interior, o calor será ainda maior. Em Corumbá e na região pantaneira, as temperaturas variam entre 24°C e 38°C.

Já em Dourados e no Cone-Sul, a mínima prevista é de 16°C, com máxima de 32°C. No Bolsão, municípios como Três Lagoas podem registrar até 37°C.

