sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Clima

Sábado será de calor intenso e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande a temperatura máxima pode chegar a 35°C

29 novembro 2025 - 07h45Sarah Chaves    atualizado em 29/11/2025 às 10h48
FreepikFreepik  

O sábado (29) será marcado por calor forte e aumento da instabilidade em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente nas regiões centro, sul, sudoeste e pantaneira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Apesar do predomínio de sol, a variação de nebulosidade deve favorecer ocorrências isoladas de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar 60 km/h em alguns pontos do estado.

As temperaturas permanecem elevadas. No sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas variam de 33°C a 39°C. No Pantanal e Sudoeste, o calor chega a 38°C, com destaque para Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho. Já no Bolsão e Leste, os termômetros podem alcançar até 40°C, especialmente na região de Três Lagoas. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima atinge 35°C.

A umidade relativa do ar segue baixa, entre 15% e 35%, exigindo atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol. Os ventos sopram dos quadrantes leste e norte, com intensidade entre 40 e 60 km/h.  

 

