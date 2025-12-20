Sábado será de calor, pancadas de chuva e risco de tempestades em MS

A previsão do tempo para este sábado (20) indica condições típicas de verão em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens ao longo do dia e aumento da instabilidade em todas as regiões do Estado. Em Campo Grande, a previsão aponta mínima entre 21°C e 23°C e máxima entre 29°C e 31°C.

A Capital deve ter sol com aumento de nebulosidade e chance de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes, que são resultados do transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em municípios da região Pantaneira e Sudoeste, como Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, as temperaturas permanecem elevadas, com mínimas entre 24°C e 26°C e máximas que podem chegar aos 34°C e 35°C. Nestas áreas, há risco de chuvas intensas em pontos isolados, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na região Norte, cidades como Coxim e Camapuã devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas próximas dos 29°C. Já no Bolsão, em municípios como Três Lagoas e Paranaíba, as temperaturas variam entre 23°C e 30°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

No sul do Estado, cidades como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi registram mínimas entre 20°C e 22°C e máximas que variam de 28°C a 31°C. Assim como nas demais regiões, não se descarta a ocorrência de tempestades localizadas.

Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ultrapassar esse limite de forma pontual durante a ocorrência de tempestades.

