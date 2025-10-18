Sábado será de muita chuva e tempestades em MS

Aooow chuvinha boa hein! O tempo deve continuar nublado, com previsão de tempestade para grande parte de Mato Grosso do Sul neste sábado (18). Ainda assim, o sol deve dar as caras em alguns horários.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as tempestades podem estar acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm/24h, principalmente nas regiões centro-sul, sudeste e leste do estado.

Essa condição meteorológica está associada ao avanço de uma frente fria, combinada ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a presença de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades sobre MS.

Estão previstas temperaturas entre 16°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem ficar entre 21°C e a máxima entre -29°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas de 20°C e máximas de 34°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas de 20°C e máximas de até 27°C.

