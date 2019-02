Sábado será de muito calor em quase todo estado

Campo Grande amanheceu com o dia claro, sem nuvens, mas e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado com pancada de chuva isolada na parte da tarde na região norte do estado.

As outras áreas ficarão com o tempo firme com céu parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva. Durante a manhã, o estado fica com uma situação considerada “estado de atenção” a umidade relativa do ar ficará em torno de 90%, porém a tarde poderá chegar a 30%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predomina neste sábado com temperaturas altas chegando aos 38ºC. Na capital, dia parcialmente nublado com máxima de 34ºC, não há previsão de chuva para a cidade.

Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 36ºC, mas em Rio Verde de Mato Grosso, Chapadão do Sul, Paranaíba, Sonora, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas 37ºC, e nas cidades de Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho e Miranda 38°C.

Deve chover forte a partir de segunda-feira (11). As Temperaturas elevadas predominam em quase todo o estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também