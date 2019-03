Sábado será de sol forte e calor de 37ºC

O sábado (30) amanheceu com céu aberto, ensolarado e clima ameno na Capital. O dia terá predomínio de sol em quase todas as regiões do estado, exceto no nordeste que tem a possibilidade de pancadas de chuvas forte.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor predomina no fim de semana, as temperaturas chegam até 37ºC no estado, mas em Campo Grande, a mínima é 21ºC e a máxima é 32ºC.

