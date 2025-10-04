Menu
Sábado será de sol forte e calor intenso em Mato Grosso do Sul

A temperatura máxima pode chegar a 41°C na região pantaneira

04 outubro 2025 - 07h45Sarah Chaves

Mato Grosso do Sul terá um sábado (4) de tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas devem atingir valores extremos, com máximas entre 38°C e 41°C em regiões como norte, sudoeste, pantaneira e bolsão.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do calor intenso, a umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos durante a tarde, variando entre 10% e 30%, o que exige atenção redobrada com hidratação, cuidados com a saúde e medidas de prevenção contra incêndios florestais.

As mínimas previstas variam entre 19°C e 22°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, com máximas entre 33°C e 38°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros devem marcar entre 22°C e 26°C nas mínimas e até 41°C nas máximas. No bolsão, leste e norte, as temperaturas devem oscilar entre 22°C e 26°C nas mínimas e 35°C a 40°C nas máximas.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 22°C e 24°C de manhã, com máxima de até 36°C. 

