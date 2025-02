Sábado será de temperaturas elevadas e possibilidade de chuva

O clima deste sábado (8) promete ser quente e seco, com temperaturas podendo chegar aos 35°C em Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



A previsão não descarta possibilidade de chuva e até tempestades em algumas regiões do Estado. Mesmo assim, a umidade relativa do ar, fica entre 20-40%. Este cenário ocorre devido transporte de umidade, aliado ao aquecimento diurno, causando chuvas e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.



São previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 30-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Já nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 33-38°C. No bolsão e norte ficam entre 22°C e 34°C. Em Campo Grande varia entre 22°C e 32°C.





