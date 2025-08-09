Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Sábado será de tempo estável e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul

Campo Grande amanhece gelada, com mínima de 5°C e possibilidade de geada em áreas isoladas

09 agosto 2025 - 07h45Sarah Chaves
Foto: PixabayFoto: Pixabay  

Neste sábado (9), o tempo permanece estável em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal é responsável por inibir a formação de nuvens, mantendo o céu mais limpo e as condições de tempo firme.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3°C e 5°C, podendo chegar próximo de 0°C em algumas localidades, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de geada, especialmente nas regiões mais ao sul do estado.

Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas devem ficar entre 3°C e 6°C, com máximas variando entre 15°C e 23°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem registrar mínimas entre 6°C e 13°C e máximas entre 18°C e 25°C. Para o bolsão, leste e norte do estado, são esperadas mínimas entre 5°C e 11°C e máximas entre 19°C e 25°C.

Em Campo Grande, a capital, as temperaturas devem variar entre 5°C e 8°C nas mínimas, e entre 18°C e 22°C nas máximas.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas acima dos 60 km/h em pontos isolados.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Getty Images
Clima
Manhã de sábado foi geada e sensação térmica negativa em municípios de MS
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande
Clima
Frente fria chega e temperaturas começam a cair nesta sexta-feira em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Quinta-feira promete tempo com sol e estável em meio a chegada de frio em MS
Quarta-feira começa com tempo estável em MS
Clima
Antes de friozão, tempo pode esquentar 'um pouquinho' nesta quarta em MS
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Foto: Unsplash
Clima
Julho registrou déficit de chuvas em todo Mato Grosso do Sul
Prédio principal da Organização Mundial do Comércio em Genebra, Suiça
Clima
Brasil autoriza ação na OMC contra tarifas impostas pelos EUA
Tempo nublado e risco de chuva para Campo Grande
Clima
Tempo nublado aumenta chances de chuva nesta terça-feira em MS
Previsão indica chuva para a Capital
Clima
Campo Grande teve 'quase nada' de chuva, mas Dourados esbanjou aguaceiro
Céu amanheceu bastante nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas podem retornar a MS nesta segunda com auxílio de frente fria

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande