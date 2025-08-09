Sábado será de tempo estável e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul

Neste sábado (9), o tempo permanece estável em todo o estado de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal é responsável por inibir a formação de nuvens, mantendo o céu mais limpo e as condições de tempo firme.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3°C e 5°C, podendo chegar próximo de 0°C em algumas localidades, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de geada, especialmente nas regiões mais ao sul do estado.

Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, as mínimas devem ficar entre 3°C e 6°C, com máximas variando entre 15°C e 23°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros devem registrar mínimas entre 6°C e 13°C e máximas entre 18°C e 25°C. Para o bolsão, leste e norte do estado, são esperadas mínimas entre 5°C e 11°C e máximas entre 19°C e 25°C.

Em Campo Grande, a capital, as temperaturas devem variar entre 5°C e 8°C nas mínimas, e entre 18°C e 22°C nas máximas.

Os ventos sopram do quadrante sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas acima dos 60 km/h em pontos isolados.

