Sábado será de tempo firme e temperaturas amenas em MS

Neste sábado (6), o tempo segue firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo seco sobre grande parte do estado, com índices de umidade relativa do ar entre 15% e 35%, especialmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

As temperaturas ao amanhecer chegam a mínimas variando entre 8°C e 14°C, enquanto as máximas podem atingir entre 20°C e 34°C, a depender da região. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 16°C e 28°C.

Em cidades como Ponta Porã, na região sul, a mínima prevista é de 9°C, enquanto em Paranaíba, no nordeste do estado, a máxima pode chegar a 34°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e, ao longo do dia, passam a soprar do quadrante leste, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Em pontos isolados, podem ocorrer rajadas superiores a 60 km/h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também