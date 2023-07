Sábado será de tempo seco e temperatura de até 29°C na Capital

Tempo deve permanecer estável e seco neste sábado (22), devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

No período da tarde prevalecem os baixos valores de umidade relativa do ar no Estado, ficando entre 15% e 35%.

No Estado a temperatura máxima pode chegar até 34°C em Porto Murtinho, na região de fronteira com o Paraguai. Já a mínima fica em 17°C nas regiões Sul e Sudeste. Não tem expectativa de chuva.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 20°C (mínima) e 29°C (máxima). Já em Dourados fica entre 17°C e 31°C. Para região norte, em Coxim, a máxima chega a 33°C, com mínima de 19°C. Já na região de fronteira, em Ponta Porã, a previsão é de mínima de 18°C, com máxima de 27°C.

