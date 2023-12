Sábado será ensolarado com temperatura máxima de até 39°C

Devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera, a previsão indica tempo estável neste sábado (16), com predomínio de sol e variação de nebulosidade.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ainda não se descartam possibilidades de pancadas de chuvas bem isoladas.

Já as temperaturas permanecem altas e são esperados valores entre 40-43°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15-35%, com destaque nas regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, por isso os cuidados com hidratação devem ser redobrados.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 25-26°C e máxima de até 39°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

São previstas temperaturas mínimas entre 23-26°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste. Para as regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte esperam-se mínimas entre 25-29°C e máximas de até 42°C.

